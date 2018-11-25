Хавбек «Челси» провел 600 матчей в профессиональной карьере

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Полузащитник «Челси» Виллиан провел 600 матчей в профессиональной карьере, сообщает «Советский спорт».

600-й матч пришелся на встречу «Челси» с «Тоттенхэмом», где победу одержали «шпоры» со счетом 3:1.

Бразильский футболист перешел в «Челси» в 2013 году и с тех пор провел в составе команды 256 матчей.

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Также он сыграл 221 игру за донецкий «Шахтер», 41 матч за «Коринтианс», 17 встреч за «Анжи». Также на его счету 65 игр за национальную команду Бразилии.

Ранее тренер «Челси» признал преимущество «Тоттенхэма» в матче АПЛ.