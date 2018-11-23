Хавбек «Ахмата» рассказал о наличии у «Спартака» секретов о Каррере

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал работу нового главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова, передает Sportbox.

Хавбек выразил надежду на удачные выступления красно-белых под руководством нового специалиста.

«Очень хочу, чтобы у него получилось. Но сложно сказать, как будет на самом деле, не зная внутренней кухни «Спартака». Почему Массимо Каррера смог сделать «Спартак» победителем, а Олег Георгиевич нет? Моя голова занята мыслями об «Ахмате». «Спартак» — чужая проблема. Вы правы, знаю чуть больше, чем многие. Общаюсь с ребятами. Но лезть глубоко в это дело не хочу. Единственное, не понимаю, почему ребята молчат. Насколько мне известно, все преподносится не так, как было на самом деле и как об этом говорит Каррера», — рассказал футболист.

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Он считает, что столичный клуб должен был открыть правду людям.

«Если бы общественности все объяснили, то было бы проще сгладить ситуацию. Любой конфликт или недопонимание решаемы, просто нужно не боятся разговаривать… Ситуация в итоге пошла во вред команде, клубу, результату. Получается, люди поставили себя выше интересов коллектива», — заключил Иванов.

Напомним, итальянский специалист Массимо Каррера покинул «Спартак» 22 октября, теперь его пост занимает бывший главный тренер тульского «Арсенала».

Ранее директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказался относительно предстоящего матча с красно-белыми в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).