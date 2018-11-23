Авербух рассказал, когда помирятся Медведева и Тутберидзе
Российский хореограф Илья Авербух высказался о перспективах примирения между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе, передает «Спорт День за Днем».
«Женя должна всегда благодарить Этери Тутберидзе за все, что она сделала для нее. Я уверен, что так и будет. Пройдут страсти, и все поймут, сколько они сделали друг для друга.
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Я думаю, что их примирение обязательно произойдет. Но, конечно, чуть позже, когда страсти абсолютно улягутся. Уверен, что у каждой стороны есть своя правда», — сказал олимпийский чемпион.
В мае 2018 года Медведева объявила об уходе из команды Тутберидзе и переехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Авербух оценил перспективы Медведевой на турнире во Франции.