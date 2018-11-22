Зубков отреагировал на требование МОК вернуть олимпийские медали
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отреагировал на требование Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть олимпийские медали, передает ФАН.
МОК потребовал у спортсмена вернуть награды, которые он завоевал на Олимпиаде в 2014 году. 21 ноября Мосгорсуд разрешил Зубкову оставить золотые медали. До этого требование вернуть награды выдвинул Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что результаты спортсмена были аннулированы.
«Пока на сегодняшний день я ответить ничего не могу, никакой официальной информации я не получал, поэтому не могу ничего комментировать», — заявил Зубков.
Бобслеист не ответил на вопрос, готов ли вернуть медали.
«Не готов отвечать на эти вопросы, их надо обсуждать с моим адвокатом, пока так», — заключил он.
Ранее сообщалось, что МОК потребует у Зубкова вернуть олимпийские медали.