Ветеран «Спартака» назвал причину проигрыша сборной России шведам

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заключительный матч группового этапа Лиги наций сборных России и Швеции, передает «Советский спорт».

Экс-хавбек считает, что национальная команда проиграла со счетом 0:2 из-за отсутствия многих значимых игроков.

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«Давайте посчитаем: Зобнин, Головин, Черышев, Фернанадес, Кудряшов, Смольников, Кутепов… Все они были в составе сборной на чемпионате мира. Ни на одного из этих игроков Станислав Черчесов не мог рассчитывать в матче со Швецией. А вторую равную команду мы собрать не можем. Эта команда могла бы тоже кого-то обыграть, но не шведов, которые стабильны и по составу, и по игре», — поделился мнением ветеран красно-белых с подписчиками в телеграме.

Он назвал причины поражения России.

«В этот раз шведы были в своем стиле, а сборная России слишком медленной. Игроки задней линии выбивали мяч в центр, где полузащита тут же мяч теряла. Не было возможностей для передышки, только постоянное давление. И надежда на то, что зацепится Дзюба. Но он был только после травмы и это тоже сказывалось», — отметил бывший футболист.

Также Ловчев считает проблемой сборной «медленный» чемпионат России.

«Беда в том, что к последнему матчу мы подошли в таком составе. Но однозначно сборная не впала в то состояние, которое было перед чемпионатом мира. Вернутся все игроки — и будет результат. А проблему, что у нас медленный чемпионат, и что это отражается на сборной, никто не отрицает. Плюс «физика» — под конец года все игроки в тяжелейшем состоянии. А шведы в порядке — они всегда в порядке», — заключил экс-игрок «Спартака».

По результатам матча сборная России заняла второе место в своей группе с семью очками в своем активе, не сумев подняться в элитный дивизион A. Швеция также набрала также семь пунктов, однако опередила подопечных Станислава Черчесова за счет дополнительных показателей.

Ранее нападающий российской команды Артем Дзюба рассказал о причинах поражения.