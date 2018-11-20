Российские керлингистки уступили сборной Швеции на чемпионате Европы

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Женская сборная России по керлингу проиграла в матче чемпионата Европы победительницам Олимпиады 2018 года шведкам, сообщает ТАСС.

Национальная команда уступила соперницам со счетом 7:8 в экстра-энде.

На данный момент на счету российских керлингисток три победы, три проигрыша. По результатам прошедших встреч, спортсменки занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Сборной предстоит матч против команды Финляндии 21 ноября.

Чемпионат проходит в Таллине и завершится 24 ноября.

Ранее мужская сборная России уступила Финляндии в шестом матче на чемпионате Европы.