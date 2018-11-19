Хачанов получил премию в номинации «Теннисист года в России»

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Победитель четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Карен Хачанов получил премию «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России», сообщает ТАСС.

Награду спортсмен получил на на 24-й церемонии ежегодной национальной теннисной премии.

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«Хочу поблагодарить президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева и федерацию за награду, это честь для меня. В следующем сезоне надеюсь продолжать также и оправдывать ваши надежды», — заявил Хачанов.

Сам глава ФТР поделился мнением о выступлениях теннисиста в 2018 году.

«Конечно, этот сезон стал отличным для Хачанова, который выиграл и в Париже, и в Москве на ВТБ Кубке Кремля. Очень жаль, что он не участвовал в итоговом турнире АТР. Хачанов первым из плеяды молодых и талантливых наших игроков сумел проявить себя», — отметил Трапищев.

Напомним, что в октябре Хачанов стал победителем турнира ВТБ Кубок Кремля, а в ноябре выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о вкладе отца в его карьеру.