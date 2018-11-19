В интернете появилась запись задержания Аленичева сотрудниками ДПС
В интернете появилась видеозапись с кадрами задержания главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева сотрудниками ДПС в Красноярске, сообщает «Советский спорт».
Ролик у себя на странице в твиттере разместил российский журналист Василий Конов.
На записи видно, как сотрудники ДПС останавливают машину, которая предположительно принадлежит «Енисею». На ролике из авто выходит мужчина, в котором можно опознать Аленичева, и начинает разговаривать с полицейскими на повышенных тонах.
Инцидент с задержанием Аленичева произошел 17 ноября, когда тренер повздорил с посетителем одного из баров Красноярска, который впоследствии сообщил в правоохранительные органы о пьяном водителе. Наставник красноярского клуба при задержании якобы оскорблял сотрудников ДПС и отказался проходить медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД подтвердили задержание Аленичева за пьяную езду.
А вот и видео из Красноярска от очевидцев. Пока нет официальной информации - это человек, похожий на Дмитрия Аленичева.https://t.co/xalLwvJq7Thttps://t.co/V27LbtCHJu pic.twitter.com/HjjoSTq17H— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 19 ноября 2018 г.