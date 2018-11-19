В интернете появилась запись задержания Аленичева сотрудниками ДПС

В интернете появилась видеозапись с кадрами задержания главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева сотрудниками ДПС в Красноярске, сообщает «Советский спорт».

Ролик у себя на странице в твиттере разместил российский журналист Василий Конов.

На записи видно, как сотрудники ДПС останавливают машину, которая предположительно принадлежит «Енисею». На ролике из авто выходит мужчина, в котором можно опознать Аленичева, и начинает разговаривать с полицейскими на повышенных тонах.

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Инцидент с задержанием Аленичева произошел 17 ноября, когда тренер повздорил с посетителем одного из баров Красноярска, который впоследствии сообщил в правоохранительные органы о пьяном водителе. Наставник красноярского клуба при задержании якобы оскорблял сотрудников ДПС и отказался проходить медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД подтвердили задержание Аленичева за пьяную езду.