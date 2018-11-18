Боксеру Усику посоветовали не переходить в тяжеловесы

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о желании украинского спортсмена Александра Усика перейти в тяжеловесы, передает «Советский спорт».

По мнению американца, Усику не нужно стремиться изменить свою категорию.

«Если бы Усик был умен, он бы остался в среднем тяжелом. Если переходишь в новую категорию, нужно набрать массы. И это делает тебя медленнее», — приводит слова Уайлдера CBS.

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Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в среднем тяжелом весе. 11 ноября он провел поединок против британца Тони Беллью. Позднее менеджер спортсмена рассказал о его желании перейти в тяжеловесы.

Ранее сообщалось, что Усик хочет провести бой с легендарным непобежденным боксером.