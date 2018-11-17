Защитник сборной России поделился планами команды на матч со Швецией

Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал предстоящий матч против Швеции в рамках шестого тура группового этапа Лиги нацией, передает ТАСС.

Игрок национальной команды отметил, что для российских футболистов важна встреча Турции и Швеции 17 ноября, по результатам сборная России либо досрочно займет первое место в группе и выйдет в лигу А турнира, либо нет.

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«Матч между сборными Турции и Швеции, возможно, посмотрим в гостинице. Данный матч не будет решающим для сборной России, вне зависимости от результата мы будем играть со шведами только на победу. Что касается нашей встречи, то соперник очень хорошо организован, развит в физическом и тактическом плане. Постараемся учесть их сильные стороны и победить», — заявил спортсмен.

Также он рассказал о восстановлении сборной, которое проходит в Стокгольме, после товарищеской игры с Германией в Лейпциге.

«Не знаю, где было бы лучше тренироваться в плане погоды, но в целом здесь очень комфортно. Все проходит в штатном режиме. Вчера было свободное время, можно было пройтись по городу. В остальном прошли стандартную процедуру восстановления с баней, бассейном и занятиям по индивидуальной программе», — отметил Семенов.

Встреча России и Швеции состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России по футболу Константин Рауш пропускает тренировку национальной команды.