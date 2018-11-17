СМИ: «Ростов» хочет купить самого дорогого игрока в истории «Сандерленда»

«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Сандерленда» Дидье Ндонгу, сообщает «Советский спорт».

По информации iSport.ga, российский клуб в ближайшее время готов заплатить за переход габонца €4 млн, которые англичане намерены получить в качестве компенсации за расторжение контракта с габонцем. «Сандерленд» расстался с Ндонгом, поскольку тот не явился на предсезонную подготовку.

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24-летний Ндонг стал футболистом «Сандерленда» в 2016 году за рекордные для клуба €20 млн. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Уотфорде».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин оценил шансы «Ростова» на попадание в Лигу чемпионов.