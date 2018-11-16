Российская шахматистка Костенюк не смогла выйти в финал чемпионата мира

Российская шахматистка Александра Костенюк не смогла выйти в финал чемпионата мира, сообщает ТАСС.

В полуфинале россиянка уступила действующей победительнице первенства мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь со счетом 0,5:1,5.

В финале представительница Китая встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Лагно и украинкой Марией Музычук. Первые две партии завершились вничью. 17 ноября шахматистки проведут тай-брейк.

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Чемпионат мира проходит в Ханты-Мансийске по нокаут-системе. Соревнования завершатся 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Костенюк обыграла представительницу Украины Анну Музычук в четвертьфинале мирового первенства.