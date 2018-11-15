Директор «Витесса» подтвердил информацию о работе Березуцких в клубе

Директор голландского «Витесса» Марк ван Хинтум подтвердил информацию о том, что бывшие защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие пополнят тренерский штаб клуба, передает «Советский спорт».

Команду возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, который раньше работал с армейцами.

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«Наш штат станет больше, но Слуцкий привык к этому в России. Братья добавят нашей команде опыта», — заявил ван Хинтум в интервью Gelderlander.

Летом 2018 года 36-летние Березуцкие объявили о завершении карьеры.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о назначении полузащитника Юрия Газинского капитаном сборной России.