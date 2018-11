Леброн Джеймс поднялся на пятое место в НБА по очкам за карьеру

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поднялся на пятое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по очкам за карьеру, сообщает «Советский спорт».

15 ноября команда из Калифорнии обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 126:117 в матче регулярного чемпионата. В очередной раз в составе победителей отличился Джеймс, набрав 44 очка.

Таким образом, баскетболист вышел на пятое место в топе, опередив двукратного чемпиона НБА Уилта Чемберлена. На счету Джеймса на данный момент 31420 очков.

Лидером рейтинга является лучший снайпер НБА за всю историю лиги Карим Абдул-Джаббар, набравший за карьеру 38387 очков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство игрока московского баскетбольного ЦСКА Джоэля Боломбоя.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the NBA's ALL-TIME SCORING list! #LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/jUoPKfGRAv