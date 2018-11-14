Спортсмены из Косово смогут использовать свой флаг и гимн на турнирах в Испании

Спортсмены из Косово смогут использовать свой флаг и гимн на турнирах, которые будут проводиться в Испании, сообщает ТАСС.

Об этом сказано в совместном заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета Испании.

Косовские спортсмены смогут принимать участие в турнирах в Испании на равных условиях с другими атлетами из 206 национальных олимпийских комитетов.

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До этого СМИ сообщали, что МОК может запретить Испании проводить международные турниры из-за позиции страны по Косово. Испанские власти запретили спортсменам из Косово выступать под своим флагом на чемпионате мира по каратэ, прошедшем в Мадриде.

Ранее МИД Испании высказался о призыве МОК не проводить турниры в стране из-за Косово.