Владелец «Монако» Рыболовлев находится в Москве

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев находится в Москве, сообщает «РИА Новости».

Рыболовлев, который владеет футбольным клубом «Монако», не ограничен в перемещениях и находится в столице России. Об этом сообщил представитель бизнесмена.

«Дмитрий Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях», — заявил он.

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В Монако Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев проигнорирует подписку о невыезде и вернется в Москву.