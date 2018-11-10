Три футболиста сборной России не сыграют с командой Германии

Игроки сборной России Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин не смогут принять участие в товарищеской встрече против команды Германии, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), футболисты не восстановились после травм.

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Защитник ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

Полузащитник «Монако» Головин усугубил травму лодыжки, а хавбек «Валенсии» Черышев не до конца залечил повреждение, полученное в матче чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1).

Ранее главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сообщил, что Черышев не отправится в расположение сборной.