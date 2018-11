«Лестер» установит памятник погибшему владельцу клуба

Английский «Лестер Сити» намерен поставить памятник погибшему в крушении вертолета владельцу клуба Вишае Шривадданапрабхы, сообщает пресс-служба команды.

Памятник возведут около домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр».

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее руководитель следственного управления полиции Дэвид Сэндалл во время судебного заседания по делу об авиакатастрофе. По словам офицера, никто из находящихся на борту не имел шансов выжить.

