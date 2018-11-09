Объявлен теннисист года по версии ATP

Серб Новак Джокович стал победителем премии «Теннисист года» во версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт организации.

В нынешнем сезоне 31-летний спортсмен гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона. Джокович одержал 49 побед в 60 встречах. Сербский теннисист выиграл «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае, а также на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

Ранее стали известны турнирные расклады Итогового турнира ATP.