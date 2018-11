Моуринью спровоцировал конфликт с игроками «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провоцировал фанатов туринского «Ювентуса» после гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

После встречи, закончившейся волевой победой английского клуба со счетом 2:1, наставник «красных дьяволов» продемонстрировал жест, приложив руку к уху.

Реклама

К нему подбежали недовольные игроки «Ювентуса», и между сторонами возник конфликт. Сотрудникам «Манчестер Юнайтед» пришлось уводить Моуринью в подтрибунное помещение.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time!



He's enjoyed that one A LOT! pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo