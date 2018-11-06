Ассоциация европейских лиг осудила создание закрытой Суперлиги

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EL), которая объединяет все ведущие европейские чемпионаты, выступила против создания Суперлиги с участием топ-клубов, сообщает «Советский спорт».

«Ассоциация решительно выступает против создания закрытой суперлиги. EL поддерживают европейскую модель, основанную на принципе пирамиды, где механизмы повышения в классе и вылета и спортивные достижения клубов лежат в основе. Национальные чемпионаты являются сердцем футбола в Европе для всех заинтересованных сторон: футболистов, клубов, лиг, ассоциаций и болельщиков. Предложения о создании закрытой Суперлиги будут иметь большие последствия для развития профессионального футбола в Европе», – говорится на сайте EL.

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Ранее в СМИ сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По плану в нее должны войти 11 европейских команд, которые выйдут из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организуют свой турнир.

Ранее в ФИФА высказались по поводу скандала с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.