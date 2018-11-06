Молодежная сборная России проиграла Канаде WHL в первом матче Суперсерии

Молодежная сборная России неудачно начала ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг, сообщает «Советский спорт».

В первом матче подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от сборной Западной лиги (WHL) — 1:2.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте первого периода. Даниил Тарасов справился с броском от синей линии, но Дилан Козенс первым подобрал отскок и поразил дальний угол россиян. Однако российской команде удалось отыграться спустя 26 секунд: Степан Старков классной передачей вывел Павла Шэна на ворота канадцев, Павел выкатился один на один и с кистей бросил точно в угол ворот Иэна Скотта. Победу «западникам» принес Джорди Беллерив, огорчивший Тарасова на 51-й минуте встречи. Бретт Лисон из-за ворот сделал перевод в центр, а Беллерив с кистей бросил точно в угол.

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Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Первый матч

Канада WHL — Россия U-20 — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Козенс (Ву, Дьювар), 14:00;

1:1 — Шэн (Старков, Яремчук), 14:26;

2:1 — Беллерив (Лисон, Фикс-Волански), 50:31.