Хачанов разгромил Зверева и вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже, разгромив пятую ракетку мира — немца Александра Зверева, сообщает «Советский спорт».

Встреча, продолжавшаяся час и восемь минут, завершилась победой россиянина в двух сетах — 6:1, 6:2.

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В полуфинале турнира в Париже Хачанов встретится с победителем матча между американцем Джеком Соком и австрийцем Домиником Тимом.

Ранее сербский теннисист и вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл португальца Жоау Соузу в матче второго круга.

ATP. Париж, Франция. 1/4 финала.

Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 1:6, 2:6