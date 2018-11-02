Летом Буффон мог перейти в «Лацио»

Легенда итальянского футбола, вратарь парижского «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон признался, что летом 2018 года, после ухода из туринского «Ювентуса», мог оказаться в римском «Лацио», однако принял решение сменить страну перешел во французский клуб, сообщает «Советский спорт».

«Я мог рассмотреть вариант с переходом в «Лацио», потому что их болельщики всегда ценили меня, относились как к чемпиону, уважаемому человеку.

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Это для меня очень важно, но лучшим решением для меня было покинуть Италию, расширить свои знания», — цитирует Буффона Sky Sport.

Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды «Золотой мяч» в 2018 году.