Стадион «Лестера» могут переименовать в честь погибшего владельца
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Стадион «Лестер Сити» «Кинг Пауэр» планирует сменить название в честь погибшего в крушении вертолета владельца клуба Вишам Шривадданапрабхы, сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, сын миллиардера Айяватт Шривадданапрабха таким образом хочет почтить память отца .
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Сын владельца рассмотрит вопрос о переименовании, как только станет временно исполняющим обязанности президента клуба.
Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.
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