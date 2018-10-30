Стадион «Лестера» могут переименовать в честь погибшего владельца

Стадион «Лестер Сити» «Кинг Пауэр» планирует сменить название в честь погибшего в крушении вертолета владельца клуба Вишам Шривадданапрабхы, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, сын миллиардера Айяватт Шривадданапрабха таким образом хочет почтить память отца .

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Сын владельца рассмотрит вопрос о переименовании, как только станет временно исполняющим обязанности президента клуба.

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования английской команде.