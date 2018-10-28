Туктамышева недовольна победным выступлением на Skate Canada

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при Skate Canada, передает ТАСС.

Спортсменка не совсем довольна результатом соревнования, так как не выполнила реберный прыжок.

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«Сегодня я каталась не так хорошо, упала на тройной акселе, если честно, сильно нервничала. Я счастлива, что заняла первое место, но мне необходимо больше работать. Следующим моим соревнованием станет турнир в Японии, я очень рада, что выступлю там. Я хочу улучшить свой тройной аксель и откатать прокат в Японии как можно лучше», — поделилась мнением фигуристка с Международным союзом конькобежцев.

Туктамишева будет выступать на NHK Trophy в Японии с 9 по 11 ноября.

Ранее россиянка Евгения Медведева после произвольной программы на этапе в Канаде рассказала, что у нее был серьезный разговор с тренером Брайном Орсером после провального проката в одиночном катании.