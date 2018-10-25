Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
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Сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».
На данный момент национальная команда находится на пять позиций выше, чем была ранее, а именно с 46-го места поднялась на 41-е.
Лидером рейтинга является Бельгия. На второй и третей строчках расположились Франция и Бразилия.
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Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия — 1733 очка
2 (2). Франция — 1732
3 (3). Бразилия — 1669
4 (4). Хорватия — 1635
5 (6). Англия — 1619
41 (46). Россия — 1433.
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