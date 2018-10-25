Эскалатор в римском метро должны были ремонтировать еще в 2015 году

Эскалатор в римском метро, в результате поломки которого пострадали болельщики перед матчем московского ЦСКА и итальянской «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, подлежал ремонту еще в 2015 году, сообщает «Советский спорт».

Компания Atac по обслуживанию общественного транспорта столицы Италии просила починить эскалаторы на линиях A и B, включая и этот, три года назад. Однако ответ от властей на запрос не поступил.

Реклама

По информации Ansa, компания в обращениях к руководству писала о «срочном вмешательстве».

Напомним, что механизм ведущего вниз эскалатора сломался, и полотно начало двигаться с большой скоростью, из-за чего люди наваливались друг на друга.

Ранее сообщалось, что в сети появилось новое видео происшествия.