Каррера дал совет будущему главному тренеру «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что столичный клуб похож по своей истории с туринским «Ювентусом».

«Спартак» — это рыцари, бойцы, эмблема и названия об этом и говорят сама о себе. А вообще я бы сравнил «Спартак» с «Ювентусом». «Ювентус» тоже много раз выигрывал скудетто, эти клубы похожи по истории», — передает слова Карреры корреспондент «Газеты.Ru».

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Также специалист обратился к будущему главному тренеру «Спартака».

«Что порекомендую своему сменщику? Прежде всего пожелаю «Ни пуха, ни пера!». Больше мне нечего ему сказать», — сказал Каррера.

Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Каррера возглавил столичный клуб в 2016 году. Под его руководством «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков.

Ранее Каррера рассказал о взаимоотношениях с футболистами клуба.