Экс-игроку «Барселоны» установят статую в родном городе

Статую бывшему полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты планируют установить в родном городе Альбасете, сообщает Football Espana.

»Иньеста — настоящий пример для подражания: смирение, простота и трудолюбие», — сказал глава провинции.

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Отмечается, что статуя появится в 2020 году.

Хавбек принял участие в 675 матчах за «Барселону», в которых забил 57 мячей и отдал 140 результативных передач.

Сейчас Иньеста выступает за японский клуб «Виссел Кобе».

Ранее сообщалось, что болельщики амстердамского «Аякса» собрали 75 тысяч евро на памятник тренеру Кройфу.