Валуев предложил называть аэропорты именами чемпионов ОИ

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев предложил называть аэропорты в честь неоднократных чемпионов Олимпийских игр, передает ТАСС.

Валуев считает, что люди должны сами выбирать из списка фамилии выдающихся людей страны всех времен, чтобы назвать аэропорты.

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«Думаю, должны быть увековечены неоднократные олимпийские чемпионы. Их много в нашей стране, их знают все», — поделился боксер.

Также он добавил, что не все аэропорты обязательно называть именами только спортсменов.

«У нас очень много известных людей, фамилии которых достойны этого. Аэропортов не так много, это необязательно должны быть только спортсмены. Можно сделать так, что среди всех названий будет единственный спортсмен, а все остальные — из других профессий», — заключил Валуев.

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