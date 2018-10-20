Митрополит Иларион прокомментировал арест Кокорина и Мамаева
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Эти два человека повели себя недопустимым образом. Несмотря на то, что они известные футболисты, закон одинаков для всех», — цитирует митрополита Илариона Вести.ru.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что Кокорин ответил на письмо болельщика «Динамо».