Митрополит Иларион прокомментировал арест Кокорина и Мамаева

Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и футболист ФК «Краснодар» Павла... РИА «Новости»
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Эти два человека повели себя недопустимым образом. Несмотря на то, что они известные футболисты, закон одинаков для всех», — цитирует митрополита Илариона Вести.ru.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что Кокорин ответил на письмо болельщика «Динамо».