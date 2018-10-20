Голкипер сборной России рассказал о реакции команды на уход Акинфеева

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал завершение карьеры голкипера столичного ЦСКА в составе национальной команды, передает «Спорт-экспресс».

Шунин отметил, что капитан армейцев был значимом игроком сборной.

«Акинфеев очень много сделал для нашей сборной. Он – хороший вратарь», — поделился мнением спортсмен.

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Также он рассказал, как отреагировали другие вратари национальной команды на уход футболиста.

«Я пересекался с Игорем в сборной, но это было очень давно. Сейчас в команде, в том числе среди вратарей, все отлично. У нас на футбольном поле честная, здоровая конкуренция, каждый хочет играть и проявить себя», — заключил Шунин.

Национальная команда уже провела два матча Лиги наций, а именно матчи со Швецией (0:0) и Турцией (2:0).

Ранее Акинфеев рассказал, почему поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «менеджмент».