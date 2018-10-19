Защита Кокорина намерена обжаловать решение суда

Александр Кокорин РИА Новости
Видео по теме

Адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что защита игрока будет обжаловать решение суда, отклонившего апелляцию об изменении меры пресечения.

«Учитывая резонанс и внимание, решение ожидаемо. Мы не согласны. Будем обжаловать. Считаем его жестким и негуманным.

Реклама

Нами все документы были поданы — на залог, поручительство и арест. Суд в должной мере их не учел. Будем бороться дальше», — цитирует Попова Sport24.

Отмечается, что представители Кокорина могут обжаловать решение Мосгорсуда в течение трех суток в кассационном суде с момента получения копии постановления.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

Мосгорсуд также отклонил апелляции защиты Мамаева и брата Кокорина Кирилла.

Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что Кокорин расплакался в зале суда.