Защита Кокорина намерена обжаловать решение суда

Адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что защита игрока будет обжаловать решение суда, отклонившего апелляцию об изменении меры пресечения.

«Учитывая резонанс и внимание, решение ожидаемо. Мы не согласны. Будем обжаловать. Считаем его жестким и негуманным.

Реклама

Нами все документы были поданы — на залог, поручительство и арест. Суд в должной мере их не учел. Будем бороться дальше», — цитирует Попова Sport24.

Отмечается, что представители Кокорина могут обжаловать решение Мосгорсуда в течение трех суток в кассационном суде с момента получения копии постановления.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

Мосгорсуд также отклонил апелляции защиты Мамаева и брата Кокорина Кирилла.

Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что Кокорин расплакался в зале суда.