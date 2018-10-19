Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, пригласил ирландского бойца Конора Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, сообщает «Советский спорт».
Макгрегор был соперником Хабиба на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где россиянин победил удушающим приемом. До боя Конор неоднократно в оскорбительном ключе высказывался о Хабибе и его отце, а после поединка между командами бойцов завязалась потасовка.
Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил соперника своего сына и пригласил того на турнир, который состоится 15 декабря в Каспийске.
«Все прощаю, надо быть милосердным», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в своем видеообращении.
Ранее Флойд Мейвезер прояснил слухи о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.