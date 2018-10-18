Известный промоутер призвал провести бой Нурмагомедов — Мейвезер в «Лужниках»

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Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал возможный поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и непобежденным боксером Флойдом Мейвезером, передает газета «Известия».

Эксперт выразил мнение, что бой должен пройти на московском стадионе «Лужники».

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«Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом в Москве на стадионе «Лужники» в День российского бокса. Мейвезера реально привезти в Россию, просто нужно предоставить гонорар, сопоставимый с предыдущим боем. А у Нурмагомедова есть время до лета привести свои боксерские кондиции в порядок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Хрюнов призвал не показывать поединки UFC по телевидению.