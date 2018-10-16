Александр Емельяненко сравнил своего брата Федора с Хабибом Нурмагомедовым

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его брат Федор и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставили след в истории MMA.

«Кто сейчас круче, Федор или Хабиб? Они оба — великие бойцы, которые оставили неизгладимый след в истории ММА.

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MMA — это спорт XXI века. Это мое выражение. Ни один вид спорта за такой короткий промежуток времени не набирал столь огромную популярность, поэтому за смешанными единоборствами большое будущее», — цитирует Емельяненко Sport24.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В полуфинале Гран-при Bellator Федор Емельяненко победил нокаутом американца Чейла Соннена.