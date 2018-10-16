Александр Емельяненко сравнил своего брата Федора с Хабибом Нурмагомедовым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его брат Федор и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставили след в истории MMA.
«Кто сейчас круче, Федор или Хабиб? Они оба — великие бойцы, которые оставили неизгладимый след в истории ММА.
MMA — это спорт XXI века. Это мое выражение. Ни один вид спорта за такой короткий промежуток времени не набирал столь огромную популярность, поэтому за смешанными единоборствами большое будущее», — цитирует Емельяненко Sport24.
6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
В полуфинале Гран-при Bellator Федор Емельяненко победил нокаутом американца Чейла Соннена.