Адвокат Мамаева попросил суд отпустить футболиста в Краснодар

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Защита хавбека «Краснодара» Павла Мамаева обратилась с просьбой в Московский городской суд, передает «РИА Новости».

Адвокат Игорь Бушманов попросил об освобождении футболиста и разрешении находиться на тренировочной базе «горожан».

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «Краснодар», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», — заявил Бушманов.

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Защитник отметил, что договор Мамаева предполагает большие штрафы за пропуск тренировок команды.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Василий Уткин высказался относительно того, что президент России Владимир Путин наградил главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина, которые пострадали в драке с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара».