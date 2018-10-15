Российский экс-чемпион Bellator может сразиться с Федором Емельяненко

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Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков заявил, что может провести поединок против соотечественника Федора Емельяненко.

«По предварительной информации, следующий бой у меня будет в январе против Сергея Харитонова, который на днях нокаутировал американца Роя Нельсона. Складывается двоякое ощущение, из-за того что мы можем встретиться с Сергеем, но, думаю, бой не испортит отношения между нами. В случае победы в предстоящем поединке у меня будет возможность встретиться с победителем Гран-при, в финал которого вышли Федор Емельяненко и Райан Бейдер», — цитирует Минакова газета «Известия».

Емельяненко нокаутировал американце Чейла Соннена в конце первого раунда и вышел в финал, где встретится с американцем Райаном Бейдером. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.