Замминистра Минпромторга чудом избежал встречи с Кокориным и Мамаевым

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Один из заместителей главы Минпромторга избежал встречи с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным и хабвеком «Краснодара» Павлом Мамаевым в столичной кофейне, сообщает Business FM.

По информации источника, глава департамента Минпромторга Денис Пак и его коллега Сергей Гайсин утром 8 октября ждали в заведении заместителя министра для обсуждения рабочих вопросов, однако он опоздал, в связи с чем не столкнулся с агрессией футболистов.

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».