Нурмагомедову предрекли длительную дисквалификацию из-за драки

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Известный в прошлом боец смешанного стиля (MMA) Брендан Шауб высказался о возможной дисквалификации россиянина Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает «Советский спорт».

По мнению эксперта, чемпиона могут отстранить от боев на длительный срок из-за устроенный после победы над ирландцем Конором Макгрегором драки.

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«Я слышал, что срок отстранения Хабиба может составить от одного года до 18 месяцев. Посмотрим, сможет ли Дана Уайт сделать что-то магическое со Спортивной комиссией Невады.

Думаю, однажды мы увидим реванш Хабиба с Конором. Их бой уже стал самым большим в истории UFC, а реванш будет еще больше, так что, конечно, вы его получите», — приводит слова Шауба BJ Penn.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не планировал атаковать команду Макгрегора заранее.