Четвертый фигурант дела Мамаева и Кокорина арестован до 8 декабря
Тверской суд Москвы арестовал четвертого подозреваемого по уголовному делу о нападении на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой с участием форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщают «Ведомости».
Судья избрал для Александра Протасовицкого меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2018 года.
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По информации пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УПК РФ «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что нападающий сине-бело-голубых и хавбек «горожан» переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».