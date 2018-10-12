Магомедшарипов запустил флешмоб в поддержку бойца UFC Тухугова

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов выступил в поддержку еще одного бойца, Зубайры Тухугова, которому грозит увольнение из организации за драку после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором на турнире UFC 229, сообщает «Советский спорт».

«Ни один из участников потасовки в Бруклине не был уволен из UFC. И сейчас совершенно несправедливо лишать контракта Зубайру Тухугова в похожей ситуации. Пора уже ко всем относиться одинаково»! — написал Магомедшарипов в своем личном инстаграм-аккаунте.

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Ранее в UFC отменили запланированный бой Тухугова с Артемом Лобовым, который в свою очередь входит в команду Макгрегора.

Ранее легенда ММА поддержал Нурмагомедова в его ультиматуме к UFC.