Магомедшарипов запустил флешмоб в поддержку бойца UFC Тухугова
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов выступил в поддержку еще одного бойца, Зубайры Тухугова, которому грозит увольнение из организации за драку после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором на турнире UFC 229, сообщает «Советский спорт».
«Ни один из участников потасовки в Бруклине не был уволен из UFC. И сейчас совершенно несправедливо лишать контракта Зубайру Тухугова в похожей ситуации. Пора уже ко всем относиться одинаково»! — написал Магомедшарипов в своем личном инстаграм-аккаунте.
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Ранее в UFC отменили запланированный бой Тухугова с Артемом Лобовым, который в свою очередь входит в команду Макгрегора.
Ранее легенда ММА поддержал Нурмагомедова в его ультиматуме к UFC.