Нурмагомедов пообещал уничтожить Макгрегора и остаться чемпионом
Российский боец смешанного стиля (MMA) обратился к фанатам на церемонии взвешивания перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, передает ТАСС.
Россиянин вышел на церемонию под оглушительный свист болельщиков, однако не оставил их без внимания в своей речи. Он пообещал поклонниках ирландца уничтожить их любимца.
«Уже завтра я уничтожу вашего мальчика, ребята, я уничтожу его. Я хочу поблагодарить всех ирландских болельщиков и фанатов во всем мире. Поединок состоится только благодаря вам. Спасибо, завтра я останусь чемпионом», — сказал Нурмагомедов.
В ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
Ранее сообщалось, что на взвешивании Нурмагомедова и Макгрегора произошла драка между фанатами.