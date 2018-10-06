Нурмагомедов пообещал уничтожить Макгрегора и остаться чемпионом

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Российский боец смешанного стиля (MMA) обратился к фанатам на церемонии взвешивания перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, передает ТАСС.

Россиянин вышел на церемонию под оглушительный свист болельщиков, однако не оставил их без внимания в своей речи. Он пообещал поклонниках ирландца уничтожить их любимца.

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«Уже завтра я уничтожу вашего мальчика, ребята, я уничтожу его. Я хочу поблагодарить всех ирландских болельщиков и фанатов во всем мире. Поединок состоится только благодаря вам. Спасибо, завтра я останусь чемпионом», — сказал Нурмагомедов.

В ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее сообщалось, что на взвешивании Нурмагомедова и Макгрегора произошла драка между фанатами.