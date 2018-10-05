В Федерации футбола Украины высмеяли возможность проведения матча с Россией
Федерация футбола Украины прокомментировала предложение провести товарищеский матч со сборной России для нормализации отношений между странами, сообщает «Советский спорт».
С таким предложением выступила организация Sport for all.
«Товарищеский матч Украина — Россия? В нынешних условиях такое будет возможно только после матча сборная Украина — сборная планеты Марс! Анонс поединка Украина — страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространили немало украинских и еще больше российских СМИ. Это действительно было бы смешно!», — говорится в сообщении ФФУ в фэйсбуке.
Ранее сообщалось, что сборные России и Украины могут провести товарищеский матч.