В Федерации футбола Украины высмеяли возможность проведения матча с Россией

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Федерация футбола Украины прокомментировала предложение провести товарищеский матч со сборной России для нормализации отношений между странами, сообщает «Советский спорт».

С таким предложением выступила организация Sport for all.

«Товарищеский матч Украина — Россия? В нынешних условиях такое будет возможно только после матча сборная Украина — сборная планеты Марс! Анонс поединка Украина — страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространили немало украинских и еще больше российских СМИ. Это действительно было бы смешно!», — говорится в сообщении ФФУ в фэйсбуке.

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины могут провести товарищеский матч.