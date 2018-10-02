Анчелотти назвал Клоппа трудным оппонентом
Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», сообщает «Советский спорт».
»«Ливерпуль» опасен в атаке. Если мы хотим одержать победу над английским клубом, то должны слаженно действовать в контратаках.
Это будет важная игра, но не решающая. «Ливерпуль» — одна из лучших команд, они сумели попасть в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Также команда удачно начала этот год, но мы тоже находимся в хорошей физической форме. Ожидаю очень интенсивного матча.
Салах? Не уверен, что он является ключевым игроком для «Ливерпуля», но не могу не согласиться с тем, что он крайне опасен. Что касается Юргена Клоппа, то это трудный оппонент. Его команды всегда имею ярко выраженный стиль: они динамичны, агрессивны и напористы в атаке», — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.
Ранее вратарь «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Наполи».