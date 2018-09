В Шотландии судье матча разбили голову бутылкой

Помощник главного судьи матча седьмого тура Шотландской премьер-лиги между футбольным клубом «Ливингстон» и «Рейнджерс» был ранен во время игры, сообщает «Советский спорт».

В голову ассистента арбитра попал предмет, который болельщики «Ливингстона» бросили с трибун. Матч был на время остановлен, чтобы пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Фотографиями эпизода активно делились пользователи твиттера в своих аккаунтах.

Как только врачи смогли остановить сильное кровотечение, ассистент продолжил выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за поведение болельщиков на матче Лиги наций.

Break in play at Livingston as the assistant referee receives treatment for a head wound after being hit by something thrown by the crowd.



The behavior of some football fans is utterly dispicable. Unacceptable. #RangersFC #LivingstonFC pic.twitter.com/BHoMXg9phR