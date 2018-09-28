Игрок «Краснодара» Мамаев разводится с женой

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Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала информацию о разводе с супругом, передает Life.ru.

«Мы разводимся. Не знаю, почему. Он еще не подал на развод. Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать», — заявила девушка.

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До этого Мамаева выложила в инстаграм фотографию, подписав ее шокирующей для поклонников фразой: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».

Супруги состоят в браке с 2013 года и имеют двоих детей.

Ранее жена Кержакова подала на развод и будет судиться с ним из-за сына.