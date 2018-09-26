Нурмагомедова и Макгрегора будет судить американец

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Американец Херб Дин обслужит бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в качестве основного рефери, сообщает «Советский спорт».

Как информирует MMA Junkie, 47-летний Дин заработает за этот бой $1900.

Судьями боя также будут Дерек Клири, Сэл Д'Амато и Юничиро Камихо. Каждый получит за бой по $1600.

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Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 229.

Ранее сообщалось, что министр Чечни назвал Макгрегора «мексиканским петушком» за его слова о Рамзане Кадырове.