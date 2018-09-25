Тренер сборной Франции: без игроков я — ничто

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свою победу в голосовании за звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Советский спорт».

В тройку лучших также вошли бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

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«Хочу поблагодарить Зинедина Зидана и Златко Далича, они оба победители. Без наших игроков мы — ничто, хочу поблагодарить всю команду. Они упорно работали для того, чтобы я попал сюда», — приводит слова специалиста «Би-би-си».

Ранее Дешам признан лучшим тренером по версии ФИФА.